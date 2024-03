BBB24: Beatriz recebe punição gravíssima em meio à discussão

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 26/03/2024 - 8:18 Para compartilhar:

Beatriz foi novamente penalizada no “BBB24” na madrugada desta terça-feira, 26. Após a dinâmica do “Sincerão”, uma “treta” generalizada entre brothers teve início no jardim e levou a sister à punição gravíssima.

+ BBB24: MC Bin Laden parte para cima de Davi e produção interfere

Durante uma briga com Giovanna, Beatriz entrou no chuveiro com o microfone. Essa é mais uma na longa lista de infrações da paulistana.

“Beatriz, punição gravíssima. 500 estalecas”, informou Lucas Buda aos participantes, após ler a punição no telão.

“500 estalecas? É agora que a gente entra para o Tá Com Nada”, criticou Giovanna, que momentos antes havia lembrado que a rival tem o costume de “atacar” artistas que visitam a casa — o que também já resultou em punição para Beatriz.

Veja:

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias