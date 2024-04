BBB24: Beatriz perde seguidores após reagir a possível affair entre Matteus e Isabelle

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 08/04/2024 - 16:22 Para compartilhar:

Nesta segunda-feira, 8, o perfil de Beatriz Reis no Instagram passou a contabilizar 100 mil seguidores a menos. A confinada na casa do “BBB24” (TV Globo), agora oficialmente no top 5 da edição, expôs sua opinião sobre possível affair entre Matteus e Isabelle, o que teria motivado o público a deixar de segui-la na plataforma.

Bia já contava com 4,6 milhões fãs, número que foi acumulando no decorrer de sua participação no reality, mas agora caiu para 4,5 milhões de seguidores. A queda aconteceu logo após a sister se queixar da aproximação entre seus seus aliados no jogo.

Se antes a camelô apoiava um possível romance entre Isabelle e Matteus, agora ela se arrepende da ajudinha que deu. É que para ela e sua amiga Alane, a formação de um casal já na reta final do jogo pode representar a eliminação dos demais participantes, caso o público aprecie o novo romance.

“Eu tô pensando que o Brasil tá me odiando porque quer Matteus e Isabelle”, disse ela em conversa com o ‘quase’ casal.

“Eu e Alane ficamos assim: ‘como a gente é burra, brigou por causa disso e ainda ajudou um casal a se formar pra ir pra final’. Eu e Alane pensamos: ‘Tirou nosso lugar’. Porque se eu e Alane e for com tu e Isabelle, a gente sai, na nossa cabeça”, argumentou ela.

Preocupados com a análise da sister, a manauara e o gaúcho prometeram se afastar um do outro.

“Eu nem vou mais olhar para Isabelle, se é isso que pode prejudicar o pessoal. O que aconteceu na festa, acontecia todos os dias. A gente brincava, dava risada e eu me ajoelhava, ficava olhando um para o outro e não tem nada a ver. Eu vi que gerou uma briga entre vocês, mas eu vi que foi uma coisa que foi de vocês, uma discordância de assuntos. Sei lá, eu fico sem palavras até”, falou Matteus em conversa com Alane.

