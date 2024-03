BBB24: Beatriz, Fernanda e Giovanna estão no paredão; veja como foi a formação

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 30/03/2024 - 7:16 Para compartilhar:

O 15º Paredão do BBB24 (Big Brother Brasil 2024) foi formado na noite desta sexta-feira, 29, com o “Modo Turbo”. O paredão começou com o anuncio de que Matteus estava imunizado após vencer a Prova do Anjo da semana.

Como apenas ele e Beatriz estavam na Mira do Líder, a sister acabou sendo emparedada pela líder Pitel. Na votação da casa, Fernanda foi a mais votada, com 5 votos. Na dinâmica da semana, a segunda mais votada da casa também indicava alguém ao Paredão. Com isso, Alane escolheu Giovanna para a berlinda.

Com isso, Beatriz , Fernanda e Giovanna formam o 15º paredão da edição. A eliminação do mais votado vai ocorrer no domingo, 31. Logo em seguida, haverá uma nova prova do líder com formação de outro paredão.

Segundo a produção do reality, no “modo turbo”, três participantes serão eliminados por semana até o final do BBB24.

Quem votou em quem?

MC Bin Laden votou em Alane;

Giovanna votou em Alane;

Alane votou em Fernanda;

Beatriz votou em Fernanda;

Lucas Buda votou em Alane;

Davi votou em Fernanda;

Fernanda votou em Alane;

Matteus votou em Fernanda;

Isabelle votou em Fernanda.

