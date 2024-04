BBB24: Beatriz eliminada e última prova de resistência da edição são destaques da noite

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 12/04/2024 - 7:47 Para compartilhar:

Na reta final do ‘BBB24‘, o jogo acabou para Beatriz, que foi a penúltima eliminada da edição, com 82,61% da média dos votos. Já Isabelle recebeu 9,86% de votos e Davi 7,53%.

No discurso, para anunciar o resultado, Tadeu Schmidt declarou: “A Bia nunca demonstrou o menor desânimo, nunca aceitou jogar mais ou menos, nunca se escondeu, nunca fugiu. Como é bonito de ver isso. Alguém que segue lutando com todas as forças, com toda a garra, apesar de todas as adversidades”.

Ao longo do programa, Beatriz acumulou os seguintes prêmios durante algumas dinâmicas de patrocinadores e provas: uma fritadeira elétrica, uma Smart TV e R$ 15 mil. Além disso, ela deixa a casa com 4,2 milhões de seguidores no Instagram.

Confira o discurso completo do Tadeu! Beatriz é eliminada com 82,61% da média dos votos. Isabelle recebeu 9,86% de votos e Davi obteve 7,53%. #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/Xe8OwjfbY0 — TV Globo 📺 (@tvglobo) April 12, 2024

Última prova do ‘BBB24’

O jogo continua para Isabelle, Matteus, Davi e Alane, que disputam a última prova da edição, que vai garantir uma vaga na grande final.

A prova final é de resistência. “Cada jogador será a escova de um lava a jato e deverá permanecer o tempo todo segurando com pelo menos uma das mãos um disco com a logomarca. Cuidado, se você deixar o disco cair, você estará eliminado. Vence a prova quem resistir por mais tempo”, diz a explicação.

Matteus foi o primeiro a deixar a competição, após pouco mais de 2 horas de prova. Isabelle foi a segunda a desistir da dinâmica, minutos antes da prova completar sete horas.

Até o momento desta publicação, somente Davi e Alane seguem na disputa por uma vaga na final do “BBB24”.