BBB24: Beatriz, do grupo Pipoca, já foi camelô e é virgem aos 23

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 06/01/2024 - 1:43 Para compartilhar:

O BBB24 ainda não começou, mas a lista de participantes já está dando o que falar. Uma das sisters do grupo Pipoca que mais chamou a atenção do público é a paulista Beatriz Reis, de Guarulhos.

Formada em Teatro, Beatriz é atriz e vendedora de roupas no Brás, mas já foi babá, vendedora de frutas, roteirista e até camelô de DVDs. Em seu Instagram, ela se dedica a mostrar roupas e acessórios que comercializa em transmissões ao vivo com o bordão “Êeee, Brasil” — que a fez ficar conhecida como “Beatriz Brasil”.

Outro fato destacado pela participante é que, aos 23, ela é virgem por opção. “Não conheci ninguém que me interessasse para namorar. Me sinto uma joia preciosa e engraçada ao mesmo tempo”, contou, ao “gshow”.

Beatriz também foi finalista do Miss Guarulhos Simpatia e Digital em 2022. Ela já apareceu em filmes e contracenou com Antonia Morais, filha de Gloria Pires. Apesar disso, tem origem humilde e deseja usar o dinheiro do prêmio para ajudar a família.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias