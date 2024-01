BBB24: Beatriz acorda brother com pum alto e vira piada na web; veja vídeo

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 22/01/2024 - 10:30 Para compartilhar:

É inevitável que momentos cômicos e íntimos sejam flagrados na câmera quando se é vigiada 24 horas por dia. Foi o que aconteceu com Beatriz, do BBB24, neste domingo, 21. A sister soltou um pum que assustou companheiros de confinamento e foi motivo de chacota nas redes sociais.

O fato aconteceu durante a tarde, enquanto a paulista conversava com Marcus Vinicius. O barulho foi tão estrondoso que atravessou o gramado e chegou a acordar Rodriguinho, que estava dormindo. “Chegou aí?”, perguntou ela, que recebeu um aceno positivo do cantor.

“Você acordou o Rodriguinho, amiga. Ela quer te derrubar assim, Rodriguinho. Está descontando a pulseira [da Mira do Líder] desse jeito”, brincou o comissário de voo.

Envergonhada, Beatriz se justificou: “Brasil, todo mundo peida!”

O fato rendeu comentários hilários de internautas no X, antigo Twitter. “Hoje quem eu indico ao paredão é a Beatriz, a tática dela aqui dentro está me incomodando, tanto que ela soltou um pum para me acordar”, brincou um, supostamente parafraseando o líder Rodriguinho.

“Se ela bebesse eu ia falar que era peido de ressaca, esses são brabos”, escreveu outra.

Assista:

Beatriz soltou um peidão super alto. Marcus: “Tu acordou o Rodriguinho. Amiga, se um dia você foi virgem, agora não é mais” KKKKKKKKKKKKKKK #BBB24 pic.twitter.com/bHdT6YkhbZ — Central Reality #BBB24 (@centralreality) January 21, 2024

