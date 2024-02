BBB24: após possível punição a Wanessa Camargo, Boninho promete ‘maldade’ no ‘Sincerão’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 19/02/2024 - 17:15 Para compartilhar:

As noites de segunda-feira são de “Sincerão” no “Big Brother Brasil 24” (TV Globo) e para a dinâmica de logo mais, dia 19, o público recebeu um spoiler que promete deixar todo mundo ligado na lavação de roupa suja.

Após Wanessa Camargo ‘ameaçar’ não dar seu voto no confessionário da última formação do “Paredão”, no domingo, 18, Boninho reparou o público para uma punição, cabível a qualquer participante do BBB. A promessa da sister não foi cumprida e, agora, o Big Boss resolveu balançar o jogo.

Nesta segunda-feira, 19, o diretor do programa usou seu perfil no Instagram para debochar da cantora, chegando a afirmar que o “Sincerão” terá uma pitada a mais de intriga.

“Bom dia! Eu estou aqui procurando o voto da Wanessa que não veio. Pô, que bom, né?! Ela continua na casa. Mas, agora, a gente tem que achar esses limões, ovos. Então ‘BBB’ continua”, iniciou ele, se referindo à expulsão que caberia Wanessa caso ela não tivesse dado seu voto.

“Segue aí Paredão. E hoje tem maldade no nosso Sincerão. Cartas serão trituradas”, completou ele, relembrando que, antes da formação do Paredão, Deniziane discutiu com Davi ao insinuar que ele teria escondido limões dos demais integrantes da Xepa.

