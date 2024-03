BBB24: após pedir para ser eliminada, Yasmin tenta irritar Davi

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 05/03/2024 - 10:41 Para compartilhar:

Yasmin Brunet está no centro de polêmicas no BBB24. Na madrugada desta terça-feira, 5, a sister engatou uma discussão acalorada com Davi e, após horas de briga, chegou a pedir para ser mandada para o paredão. Posteriormente, irritada, ela tentou acordar o brother.

Tudo começou após o “Sincerão” de segunda-feira, 4. A dinâmica deu combustível a uma longa discussão que culminou em Yasmin declarando que não deseja permanecer no reality caso tenha de conviver com o baiano.

“Se eles não estiverem vendo quem ele é lá fora, não me interessa mais esse jogo”, afirmou, pedindo para ser mandada ao paredão caso Davi não seja eliminado nesta terça.

Quando a situação já havia se acalmado e o brother estava dormindo, a modelo não deu trégua e tentou acordar o adversário, que descansava no quarto Magia. Ela apagou e acendeu a luz e bateu a porta do cômodo repetidas vezes.

Assista:

Yasmin em: táticas para (tentar) acordar um brother 👀 Acender a luz e bater a porta repetidas vezes #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/MB5WEYlDUf — Big Brother Brasil (@bbb) March 5, 2024

