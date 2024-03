BBB24: após noite tensa, Tadeu chama atenção de brothers ao vivo

Diego Sousai Diego Sousa - https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 12/03/2024 - 23:01 Para compartilhar:

Após uma madrugada tensa entre os brothers, com xingamentos, acusações que culminou na Leidy jogando as roupas do Davi na piscina, o apresentador do Big Brother Brasil, Tadeu Schmidt, abriu o programa desta terça-feira (12) com um puxão de orelha nos participantes.

Quando a imagem do apresentador apareceu no telão da casa, ele já freou os aplausos dos brothers, dizendo que aquele momento não era de celebração. Com tom sério, Tadeu pediu ponto final na briga e o fim de qualquer vingança, ressaltando que poderia escalonar até um ponto perigoso.

“Não pode se repetir. Chegamos ao limite. Chega. Basta. Esse não é o BBB que a gente quer ver”, declarou o apresentador.

Tadeu conversa com os brothers sobre os últimos acontecimentos da casa #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/e3L1SmneSH — Big Brother Brasil (@bbb) March 13, 2024

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias