BBB24: após longa Prova do Líder, Davi passa mal e é socorrido por brothers até o Confessionário

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 08/03/2024 - 21:17 Para compartilhar:

A disputa pela 12ª liderança do “BBB24” (TV Globo) durou quase 16 horas e os remates na disputa, Davi e Bia finalizaram dinâmica já na tarde desta sexta-feira, 8, após mais de 15 horas de prova. De volta à casa, Davi tentava descansar quando deu um susto daqueles no colegas de confinamento. Ele passou mal e precisou ser carregado até o confessionário.

Tudo aconteceu quando já era noite na casa mais vigiada do Brasil. O baiano estava deitado no Quarto Magia e se sentiu mal. Ele pediu ajuda dos confinados, que o encontraram no chão do quarto, com as pernas em cãibras. Primeiro, Matteus o ajuda a esticar as pernas e depois o carrega no colo até o Confessionário. Ele e Lucas Henrique conseguem descer o motorista de aplicativo pela escada e levar até o confessionário, onde a produção o aguardava.

Lucas pergunta: “É na coxa?”, mas o brother não responde. “É câimbra. Você puxou muito no físico”, avalia Matteus. “É na coxa, é onde?”, pergunta novamente o professor de Educação Física. “Coxa, perna”, fala ele. “Ele deve ter deitado, não se alongou nem nada”, avalia Matteus.

“Travou a perna”, diz Leidy Elin. Sisters perguntam para Alane o que aconteceu e a bailarina diz: “Eu cheguei lá, ele estava todo assim”, diz ela. “Estava no chão”, relatou a bailarina.

Após alguns minutos, Davi sai do Confessionário, para alívio dos colegas.

“Está melhor?”, questiona Raquele. O brother afirma que sim. “Pegou legal a câimbra. Ela falou que não é pra contrair o músculo”, explica Davi.

A vendedora orienta que o brother fique no sofá e pontua: “O que você precisar, você fala, viu?”, diz Bia.

Isabelle questiona: “Você estava dormindo? “. Davi afirma que sim. Beatriz pergunta: “E como você foi para o chão, Davi?”. “A dor, de dor”, responde ele.

Davi comenta o atendimento: “Não precisa se preocupar não, só foi uma câimbra mesmo, mas foi uma câimbra pesada”.

Momento que o Davi pede ajuda e é levado ao confessionário #bbb24 pic.twitter.com/kJs7rzwtyH — vianna (@viannanut) March 8, 2024

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias