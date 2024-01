BBB24: Após Davi lavar frango cru na pia, nutricionista faz alerta

Larissa Santiagoi Larissa Santiago - https://istoe.com.br/autor/larissa-santiago/ 19/01/2024 - 17:00 Para compartilhar:

No “Big Brother Brasil“, a atitude de Davi lavando pedaços de frango cru na pia chamou atenção. O participante estava preparando o almoço do grupo VIP quando teve a atitude. No entanto, ela não é recomendada.

Comeriam o frango do Davi temperado com ralo de pia? #BBB24 pic.twitter.com/fasrcY3fnc — PEDRAO (@Itspedrito) January 19, 2024

Para a IstoÉ, a nutricionista Clariana Colaço explicou que não se deve lavar a proteína antes do preparo para evitar – ressaltando que o seu cozimento completo é a maneira correta para evitar qualquer tipo de contaminação.

“Não é indicado lavar o alimento cru com água, limão ou vinagre. Não há necessidade nenhuma, e isso traz o risco de infecção alimentar, doenças. A indicação é tempere ao seu gosto a proteína e cozinhe, só cozinhando que temos um alimento livre de bactérias e micro-organismos. Lavar só traz riscos a sua saúde e à saúde da sua família”, ressaltou a profissional.

Contaminação cruzada e risco à saúde

Ela explica também que a atitude de lavar o alimento aumenta o risto de contaminação cruzada pela falta de atenção ao local no qual você vai higienizar a proteína.

“Pode ter micro-organismos ou bactérias e elas são transferidas para os alimentos ou utensílios e até outros alimentos que estão no local”, explicou.

“Um dos maiores riscos dessa contaminação cruzada é a intoxicação alimentar – porque a água até o encanamento tem micro-organismos e/ou bactérias, e dependendo de qual é, temos a intoxicação alimentar ou até algum outro problema ou doença, como a salmonela, que pode levar a óbito”, completou.

É preciso também atenção para o armazenamento e descongelamento do alimento. A nutricionista ressalta que após retirar ele do freezer, é necessário deixar imediatamente bem acondicionada na geladeira. “Muitas vezes as pessoas descongelam na pia e podemos ter o mesmo problema”, disse.

Dicas de preparo

A higienização das mãos de forma correta é a principal dica, fácil e evita muitos problemas de contaminação;

Na hora de cortar alimentos diferentes sendo crus ou cozidos, usar uma tábua e uma faca diferente;

Ter certeza que o utensílio usado está totalmente limpo e higienizado;

Todo alimento diferente que for manipulado, temos novamente que lavar as mãos de forma correta;

Na hora de guardar o alimento, armazenar, cada um deve ter seu recipiente;

Sanitizar os utensílios da cozinha, áreas e equipamentos é o ideal pós lavagem e

Cuidado com o local de compra do alimento, principalmente proteínas.

