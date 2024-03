BBB24: após briga com Leidy, Davi dispara número de seguidores e equipe comemora

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 12/03/2024 - 9:54 Para compartilhar:

Na última segunda-feira, 11, após uma discussão acalorada com Davi no “BBB24“, Leidy Elin jogou as roupas do brother na piscina. A situação chamou a atenção fora casa e resultou em novos seguidores para o baiano.

No Instagram, a equipe de Davi anunciou a marca de 7 milhões de seguidores e comemorou: “E no meio de tudo isso, nossa família cresce a cada dia mais. O Davi neste momento não imagina a quantidade de pessoas que conquista diariamente aqui fora”.

“Nossa eterna gratidão a cada um de vocês. Sintam-se abraçados por toda a equipe e pelo nosso Davi. Queremos toda a Tropa do Davi junta, rumo à final”, finalizou o texto, que teve apoio de milhares de pessoas.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Davi Brito (@daviooficialll)

Davi já era o participante do “BBB24” mais seguido no Instagram quando atingiu 6,7 milhões de seguidores, no último dia 7 de março, ultrapassando Yasmin Brunet, que tem 6,6 milhões. Em menos de uma semana, o brother disparou o número, dificultando ainda mais o alcance dos outros participantes.

