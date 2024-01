BBB24: Após Big Fone, Bin confirma voto em Isabelle e fãs defendem a Cunhã na web

Edda Ribeiroi Edda Ribeiro - https://istoe.com.br/autor/edda-ribeiro/ 27/01/2024 - 8:53 Para compartilhar:

Na noite desta sexta-feira, 26, o Big Fone tocou no “Big Brother Brasil“, e os participantes já começam a definir quem enfrenta o próximo paredão da edição. Após Marcus indicar Luigi, Pitel e Juninho, o líder Bin Laden conversou com aliados na academia e confirmou que indicará Isabelle ou Davi para a berlinda no próximo domingo. No Twitter/X, porém, os fãs garantem que a Cunhã não vai sair.

“Me corta o coração ver ela tão mal, mas vai ser LINDO ela voltando GRANDONA do paredão depois de todo mundo dar certeza que ela sai”, escreveu uma internauta.

me corta o coração ver ela tão mal, mas vai ser LINDO ela voltando GRANDONA do paredão depois de todo mundo dar certeza que ela sai estamos com você SEMPRE, nossa cunhã 🏹❤️#BBB24 pic.twitter.com/MmtyeaQwGq — any 🏹 · 🚗 (@anysayyy) January 27, 2024

To assim viu depois de ver minha cunhã chorando!!! #FicaIsabelle ☝🏾 pic.twitter.com/AkB7F2sUqm — kamila 🏹 (@justkamilaa) January 27, 2024

A sister manauara conversou com Wanessa Camargo, que revelou que o líder pretende indicá-la ao paredão. Isabelle ficou desestabilizada e chorou na madrugada. Davi foi até o quarto para consolar a colega. “”Deixa eu te dar um abraço”, diz ele. No entanto, a dançarina pede: “Eu quero ficar sozinha. Eu (sic) tô com um pouco de cólica”, diz.

