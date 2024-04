BBB24: Ana Maria Braga e Fernanda protagonizam climão durante o ‘Mais Você’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 01/04/2024 - 12:08 Para compartilhar:

Recém eliminada do “Big Brother Brasil” 24, Fernanda foi cumprir a lista de programas que precisa participar após o reality. Na manhã desta segunda-feira, 1, ela participou do “Mais Você”, com Ana Maria Braga, no quadro “Café da Manhã com Eliminado”.

Porém, a postura da apresentadora e da ex-sister chamaram atenção nas redes sociais. Em alguns momentos, um silêncio ficou no estúdio e comandante da atração matinal não poupou críticas a doceira.

“Tem que ser agradável, tem que ser amiga, tem que ser uma série de adjetivos aí que você passou longe deles, né?”, opinou Ana.

Nanda rebateu: “Não! Então a gente não assistiu ao mesmo programa. Tive sim bons momentos, por exemplo, com a Pitel, que construí algo além dali”, falou.

+ Fernanda, do ‘BBB24’, respondeu processo por ‘gato de energia’; entenda

+ Fernanda sobre sua participação no ‘BBB24: ‘Só estava querendo não viver mais essa vida’

Questionada sobre Davi e Alane, a “loba”, apelido que conseguiu fora da casa, deixou a entender que o participante tinha comprado uma possível vaga final e a dançarina atuava em muitos momentos.

Assista alguns momentos:

"E não vou negar, o deboche é uma coisinha que tá enraizada aqui" #MaisVocê #BBB24

NANDA NO MAIS VOCÊ pic.twitter.com/Dk3yRrMbVF — PAN (@forumpandlr) April 1, 2024

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias