BBB24: Alane, Luigi, Marcus, Giovanna Pitel e Vinicius estão no paredão quíntuplo

O BBB 24 formou um paredão quíntuplo neste domingo (21). Alane, Vinicius, Pitel, Marcus Vinícius e Luigi disputam a preferência do público, o menos votado será o quinto eliminado desta edição. O resultado sai na terça-feira (23).

Alane foi indicada ao paredão pelo novo líder, Rodriguinho. A emparedada teve direito a um contragolpe e puxou Giovanna Pitel.

Vinicius, que foi o mais votado pela casa, colocou Marcus Vinicius na paredão, em outro contragolpe.

Em seguida, em comum acordo, Pitel e Marcus tiveram que puxar alguém para formar o paredão quíntuplo. Eles, então, optaram por chamar Luigi.

Antes de a quinta berlinda da temporada ser formada, aconteceu a eliminação de Nizam Hayek. Logo na sequência, a Prova do Líder terminou com a vitória de Rodriguinho, que assumiu a liderança pela segunda vez no reality show.

