BBB23: Tema da casa é ‘viagens’; relembre decorações históricas do passado

Após muito suspense e spoilers publicados no Instagram de Boninho, diretor do Big Brother Brasil, a casa mais vigiada do Brasil finalmente teve sua decoração revelada para a edição de 2023.





Seguindo o tema “viagens”, o local conta com elementos como um quarto decorado como o deserto e um banheiro de pedras.

Ao longo de 23 edições, a casa do BBB já teve cômodos com decorações variadas: céu, espelhos, estilos musicais, filmes e muito mais. No entanto, os ambientes são alvo de polêmicas e frequentemente apontados como feitos para “perturbar” os participantes, com excesso de cores, luzes brancas e falta de janelas.





Pensando nisso, a IstoÉ Gente preparou um compilado de decorações polêmicas de edições passadas do BBB. Confira:

BBB9 — Quarto Palácio de Cristal

À época apontado como “luxuoso”, o quarto Palácio de Cristal do BBB9 era composto totalmente por espelhos nas paredes e no chão.

BBB12 — Quartos Selva e Praia

Na edição 12 do reality, a decoração dos quartos também foi tema de discórdia entre os participantes, que se dividiam entre “Selva” e Praia” e sempre tinham como alvos pessoas do quarto oposto.

BBB14 — Quarto Sibéria

No quarto Sibéria, os participantes não tinham acesso a banhos quentes e não podiam usar casacos. Ah, e a temperatura máxima do ambiente era de 18 graus!

BBB17 — México e Estados Unidos

Uma das polêmicas do BBB17 foi a dinâmica de divisão da casa, que aconteceu na metade da edição. À época, um muro separava os lados “México” e “Estados Unidos”, em alusão à campanha de Donald Trump. O lado mexicano não tinha acesso à piscina e foi marcado pela decoração característica do país.





BBB21 — Quarto Cordel

O quarto Cordel, do BBB21, ficou conhecido como o quarto da ganhadora da edição, Juliette, que se emocionou ao vê-lo pela primeira vez.

BBB22 — Quarto Grunge

O quarto Grunge, do BBB22, foi o primeiro da história a ter uma cama suspensa. A decoração do ambiente também contava com instrumentos musicais nas paredes.

