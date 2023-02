BBB23: Sarah Aline atinge 39ºC de febre e se desespera

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 25/02/2023 - 19:46 Compartilhe

A sister Sarah Aline não está bem de saúde, e vem sofrendo com isso na 23ª edição do Big Brother Brasil.

Ela ainda se desesperou ao descobrir que está com 39ºC de febre. “Não é normal”, disse ela, chorando e reclamando de dor.

Ricardo, que estava com ela no quarto, a cobriu a deixou a sister descansando no quarto.

Sarah Aline vem se queixando de mal-estar há cerca de cinco dias. Colegas de confinamento afirmam que a febre volta sempre, e que o efeito do remédio passa rápido.





