BBB23: Ricardo descobre que dá para fugir da casa pela lixeira

Na madrugada dessa segunda-feira (20), Ricardo Alface revelou para alguns brothers algo que eles nunca imaginariam sobre o BBB23: as lixeiras podem ser usadas como rota de fuga.







Em uma conversa descontraída com Bruna, Amanda e Cezar, ele disse que certa vez falou para Bruna que as lixeiras poderiam ser usadas para fugir do programa. Ele disse que há essa possibilidade, pois quando eles jogam os lixos lá, alguém precisa ir por trás da parede e pegar para fazer a reciclagem correta.

Certo dia Bruna foi abrir as lixeiras para conferir e sim, ela se surpreendeu ao ver que a brincadeira do colega de confinamento é algo que pode ser real.

Claro que tudo foi uma grande brincadeira e rendeu muitos risos dos brothers que presenciaram a história pessoalmente.

