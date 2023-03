BBB23: Ricardo chama a atenção por performance durante show de NX Zero

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 18/03/2023 - 6:23 Compartilhe

No BBB23, a madrugada deste sábado (18) foi marcada por uma festa do “mundo dos sonhos”, com show da banda NX Zero. Apesar de o evento ter animado todos os brothers e sisters, um deles se destacou: Ricardo “Alface”.







Sem medo, o biomédico soltou a voz durante o show e foi elogiado pelo perfil do próprio Di Ferrero, vocalista da banda.

“Fã raiz!”, escreveu o cantor, no Twitter. Veja:

Confira momentos em que o brother mostrou ser um grande fã de NX Zero:





Uma palavra: REALIZADO! Olha a emoção 🥹💚 pic.twitter.com/v2naHbb61A — Alface 🥬 (@eitarickcamargo) March 18, 2023



Alface e Amanda me representaram 100% com NX Zero. #BBB23 pic.twitter.com/Mo9KKsW4gX — Sérgio Santos (@ZAMENZA) March 18, 2023

