BBB23: Relembre participantes que, assim como Key Alves, possuem contas em sites de conteúdo adulto

Key Alves é uma das novas participantes do Big Brother Brasil 23. A jovem, de 23 anos, além de ser jogadora de vôlei também fatura alto com conteúdo adulto na plataforma OnlyFans. Em entrevista ao Universa, em 2022, ela afirmou tirar até R$ 100 mil por mês.





Mas a integrante da nova edição do reality show da Globo não é a única participante do programa que trabalha com o comércio erótico. Alguns ex-BBBs também são empreendedores na área. Maria (BBB 22), Luciano Estevan (BBB 22), Lumena Aleluia (BBB 21), Lucas Gallina (BBB 20), Hadson Nery (BBB 20), Wagner Santiago (BBB 18), Clara Aguilar (BBB 14), Vanessa Mesquita (BBB 14), Natalia Casassola (BBBs 8 e 13), Angelica Morango (BBB 10), Francine Piaia (BBB 9) e Jaque Khury (BBB 8).

Angélica Morango conta com mais de 5,6 mil likes no OnlyFans. Vanessa Mesquita deseja faturar o valor de R$ 1,5 milhão, que ela ganhou no BBB 13, na plataforma de conteúdo adulto. Lumena está no Privacy e quem quiser dar aquela espiadinha, terá que pagar R$ 79,90 por mês. Clara Aguilar já chegou a faturar R$ 20 mil se exibindo na web.

Wagner dobrou seu número de assinantes ao ter um vídeo levando um “beijo grego” vazado. “Jamais imaginei toda essa repercussão, até porque já estou na plataforma há quase dois meses e resolvi fazer uma live para conhecer um pouco melhor os assinantes e interagir com eles. Jamais imaginei que alguém mal intencionado gravaria a tela para usar de maneira criminosa como o fez. No país da bunda, o prazer masculino ainda mata e é tabu, nosso corpo é uma máquina de infinitas possibilidades e se prender a rótulos e ao crivo ‘dos outros’ pode ser muito nocivo e extremamente limitante”, declarou ele a Quem na época.





Jaque Khury chegou a receber dinheiro por um pedido um tanto quanto inusitado de um assinante: um vídeo em que aparecia de biquíni depilando as axilas. “Ganhei gorjeta de 500 dólares (R$ 2.660) e nem pelo eu tenho, porque fiz depilação a laser (risos). Tem gente que gosta de pé, tem um gringo que adora a minha boca e pede fotos dela e paga muito bem”, contou ela, em entrevista ao Na Telinha.

