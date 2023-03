BBB23: Programa terá repescagem de 2 participantes; Entenda como será

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 19/03/2023 - 23:30 Compartilhe

Na noite desse domingo (19) Tadeu Schmidt divulgou uma novidade no BBB23. O programa terá repescagem de 2 participantes!







Na próxima quinta-feira (23) 2 ex participantes dessa edição voltarão para a casa mais vigiada do país. Na terça-feira (21) a pessoa que for eliminada irá diretamente para a “Casa do Reencontro”.

O público iiá votar em quem quer ver novamente na disputa milionária do BBB23.

Veja o momento que Tadeu contou a novidade ao vivo:





