BBB23: Nicácio tira satisfação com Key e ela nega ter falado mal dele

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 28/02/2023 - 1:23 Compartilhe

Depois do 7º Jogo da Discórdia que aconteceu na noite dessa segunda-feira (27), os brothers puderam sentir mais um pouco de tensão no BBB23. Fred Nicácio foi tirar satisfação com Key sobre algo que Larissa disse para a jogadora de vôlei.

A dinâmica do 7º Jogo da Discórdia no BBB23

Essa semana, o jogo da discórdia se baseou em Verdades e Consequências, ou seja, os brothers puderam dizer verdades para seus rivais e escolher consequências para eles.

As consequências eram Tiro de Gosma, Porrada de travesseiro e Bomba de fumaça. Um verdadeiro tiro, porrada e bomba ao vivo!

O brother ou sister que escolher alguém, terá 1 minuto para dizer uma verdade e o escolhido terá 30 segundos para responder.





Key foi a escolhida de Larissa

Key foi a escolhida de Larissa, que além de dizer que sabia do ciúmes que a morena tinha dela com Gustavo, deixou exposto que a jogadora de vôlei também falou mal de Fred Nicácio.

O médico, assim que o jogo da discórdia acabou, foi falar com Key sobre as palavras de Larissa.

Para se defender, Key disse que nunca falou de Fred Nicácio para todo mundo e a única coisa que disse sobre ele, é que o médico estava errado em querer votar no Cristian, após descobrir que o rapaz fez jogo duplo.

Questionada sobre ter falado dele para o outro grupo, Key disse que a intenção dela não era expor ele e quem queria atacá-lo eram os rivais.

Fred Nicácio disse que acha errado a moça ter falado dele para o outro grupo, mas Key se defendeu dizendo que foi questionada sobre ele e precisou se posicionar sobre seu ponto de vista, que em sua visão não foi nada demais.





Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias