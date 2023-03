BBB23: MC Guimê e Cara de Sapato são intimados a depor em inquérito de importunação sexual

Cristiani Diasi Cristiani Dias - https://istoe.com.br/autor/cristiani-dias/ 17/03/2023 - 18:27 Compartilhe

A Polícia Civil do Rio de Janeiro intimou, nesta sexta-feira (17), os ex-BBBs MC Guimê e Cara de Sapato a prestarem depoimento em um inquérito que apura o crime de importunação sexual dentro do programa. Ambos podem ser acusados por terem tocado de forma inapropriada e sem consentimento a participante Dania Mendez na última quarta-feira (15).







O crime de importunação sexual está previsto no artigo 215-A da Lei nº 13.718 e diz sobre “praticar contra alguém e sem a sua anuência ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro”. A pena para o crime pode chegar a cinco anos de reclusão.

Em nota, a Deam (Delegacia de Atendimento à Mulher) de Jacarepaguá, na zona oeste do Rio, afirmou que “imagens oficiais do programa foram solicitadas e as intimações foram entregues. Diligências seguem e a investigação está em andamento”.

