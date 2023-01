BBB23: Marido lamenta eliminação de Manoel após confinamento na Casa de Vidro

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 12/01/2023 - 18:45 Compartilhe

Manoel entrou na Casa de Vidro e rapidamente tornou-se um dos favoritos a ser escolhido pelo público para o BBB23, mas acabou eliminado. No fim, a votação deu 64% dos votos para Gabriel, que foi selecionado para o reality show. A decisão chateou Rafael, marido do psiquiatra.





“Estou muito chateado. Ainda estou chorando. Não estou acreditando. Não esperava por esse resultado. Não estou com ele. Ainda não tenho nenhuma informação ou contato com ele”, disse em conversa com a revista Quem.

Horas antes da decisão ser tomado, Rafael estava na torcida por Manoel na Casa de Vidro, localizada em um shopping na zona oeste do Rio de Janeiro. O casal oficializou a união dias antes do confinamento, em 3 de janeiro deste ano.

“Agora ele já está com mais de 200 mil seguidores. Antes, ele tinha uns 10 mil. Não consigo administrar sozinho as redes sociais dele. Tive que montar uma equipe para me ajudar a cuidar de tudo. Eu perdi a conta de quantos fã-clubes se formaram para ele também”, declarou.





