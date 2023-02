BBB23: Larissa põe Key contra parede, cita saber de ciúmes com Gustavo e falsidade com Nicácio

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 28/02/2023 - 0:25 Compartilhe

Nessa segunda-feira (27) aconteceu mais m temido Jogo da Discórdia no BBB 23 e Larissa aproveitou que poderia dizer umas verdades para Key e soltou o verbo.

A dinâmica do 7º Jogo da Discórdia no BBB23

Essa semana, o jogo da discórdia se baseou em Verdades e Consequências, ou seja, os brothers puderam dizer verdades para seus rivais e escolher consequências para eles.

As consequências eram Tiro de Gosma, Porrada de travesseiro e Bomba de fumaça. Um verdadeiro tiro, porrada e bomba ao vivo!

O brother ou sister que escolher alguém, terá 1 minuto para dizer uma verdade e o escolhido terá 30 segundos para responder.





O alvo de Larissa foi Key

Larissa começou: “A gente tentou uma aproximação, só que, no decorrer da semana, eu soube que você revisou o olho para mim numa festa. Hoje, aconteceu uma briga na casa. Você tentou ser janelinha. Você já brigou com o Alface, com o Guimê…”

A morena contou que soube que Key sentiu ciúmes dela com Gustavo, mas ela negou e não sobe de onde Larissa tirou essa informação.

Key respondeu: “Você falou tanta coisa que eu não sei de onde você tirou isso. Sobre a situação da Bruna, eu estava envolvida porque eu estava falando com o Alface. Fui tentar falar que os dois estavam errados.”

O ciúmes de Key com Gustavo e Larissa

Vale lembrar que a própria edição do BBB 23 já mostrou que sim, a Key ficou um pouco cismada com Larissa, pois achou que a morena dava em cima do cowboy na sua frente.

Porém, Larissa está envolvida com Fred Desimpedidos e nunca olhou para mais ninguém dentro da casa.

Quem conto para Larissa desse ciúmes foi Bruna Griphao na cozinha ainda essa semana. Larissa ficou extremamente surpresa e revelou que achava que Key tinha ciúmes na verdade de Bruna, não dela.





Esse Jogo da Discórdia foi essencial para Larissa colocar todas as cartas na mesa e ver o que Key iria falar.

Quando Key negou tudo, Bruna disse: “Ela mentiu”. Será que esse assunto vai render mais essa semana?

