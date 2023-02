BBB23: Key zomba de Cara de Sapato pelas costas: ‘Eu estava querendo rir’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 27/02/2023 - 3:25 Compartilhe

Depois de uma formação do paredão muito agitada no BBB23 nesse domingo (26), os brothers puderam conversar melhor sobre o jogo. Key resolveu desabafar sobre um momento que viveu com Cara de Sapato e tirou sarro do lutador de MMA com seus aliados.

Tudo começou quando Key, Cezar e Cara de Sapato precisaram fazer a proba Bate e Volta para um dos três se safar do paredão. O lutador estava muito nervoso e buscou abrigo na então aliada dele. Com isso, a também atleta se sentiu incomodada com o nervosismo do rapaz e riu da situação com seus amigos.

A jogadora de vôlei começo: “O Sapato veio falar: ‘Nossa, muito difícil, né, Key?’ e eu na minha cabeça: ‘Cara, é o primeiro Paredão que você tá indo’. Eu estava querendo rir. Na hora da prova ele vinha dar a mão para mim e falar como era difícil o jogo. Comigo ele vem num drama, cara…”





