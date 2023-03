BBB23: Hoje acontece o Jogo da Discórdia; Acompanhe

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 20/03/2023 - 23:06 Compartilhe

Nessa segunda-feira (20) aconteceu mais um Jogo da Discórdia no BBB23 e o tema é ‘Morde e Assopra’, onde os brothers tiveram que escolher defeitos e qualidades de outros participantes.







Acompanhe tudo passo a passo na dinâmica

Domitila foi a primeira a participar. Ela escolheu ‘humilde’ para Gabriel Santana. Ela falou: “É uma pessoa muito especial, sempre me deu a mão, não soltou mais. Tenho aprendido muito com ele, até nesse aspecto da humildade”

Depois, Domitila precisou escolher ‘a maior decepção’ e deu para Bruna Griphao. Ela disse: Não é nada pessoal. Teve uma fase no jogo que tínhamos uma base. No decorrer do jogo, ocorreram várias coisas que destruíram essa relação”.

Fred Desimpedidos foi o segundo a escolher e deu ‘coração’ para Aline Wirley. O rapaz discursou: “É um presente que eu ganhei aqui. Conforme o jogo foi passando, a gente foi se aproximando. Uma das pessoas mais doces que eu conheci na vida”.

Após, o influenciador escolheu Ricardo Alface para dar o selo de ‘arrogante’. Ele disse que pelo jeito impulsivo do brother, ele demonstra ser muito arrogante no jogo.

Gabriel foi o próximo brother a escolher algo positivo para alguém e ele sorteou ‘favorito’ para Ricardo. O ator falou: “Ele é um cara que se compromete para caramba, tem coração. Acho que ele é o que mais tem vontade de estar aqui dentro”.

Depois ele escolheu ‘insensível’ para Fred Desimpedidos. A defesa para a escolha foi: “A partir da liderança do Fred, ele tomou algumas atitudes insensíveis. Primeiro com a Sarinha. Depois com o Jogo da Discórdia… faltou sensibilidade dele de entender essa revolta dela, assim como já entendemos a revolta de outros participantes”.

Após Gabriel, foi a vez de Aline Wirley, que deu ‘protagonista’ para Bruna Griphao. A ex-Rouge falou: “A gente se acompanha muito aqui dentro, é muito lindo ver como ela joga, como ela dança, como ela não tem medo de nada. Ela tem a capacidade de ouvir, acolher e transformar imediatamente. Às vezes, ela finge que não ouve, mas ela tenta mudar”.

A cantora precisou escolher ‘figurante’ e Marvvila foi sua escolha: “Não é uma placa fácil para eu te dar, te vejo mais presente. Mas, durante um tempo, te achei figurante. Você foi vindo na defensiva, não no sentido de atacar…”





Na vez de Bruna Griphao, ela deu ‘grata surpresa’ para Aline Wirley: “No início, ela não era uma das pessoas mais próximas de mim, mas a gente veio se afinando no jogo e em uma relação muito boa de amizade. Ela sempre teve um olhar muito carinhoso… Ela é incrível”.

Bruna escolheu Domitila para ganhar a plaquinha de ‘não ganha’: “Apesar de saber que você tem um lado muito positivo, aqui dentro você é a pessoa que eu tive mais embate. Senti uma arrogância da sua parte. Me senti atacada por você”.

Em seu momento de falar, Marvvila escolheu ‘favorita’ para Sarah Aline: “Ela foi incrível para cada um aqui. Sempre se jogou, se posicionou, se movimentou, falou de suas opiniões…”





Marvvila escolhue Cezar Black para ganhar ‘arrogante’: “Ele falou coisas muito ruins para mim. Você veio me pedir desculpas, mas acho que é arrogante quando você põe o dedo na cara das pessoas…”

Depois de Marvvila, foi a vez de Amanda e ela precisou escolher ‘grata surpresa’ e novamente Aline Wirley ganhou o título: “Ela tem um olhar muito cuidadoso. E, muitas vezes, você validou o que eu falei…”

Amanda escolheu Ricardo Alface como ‘maior decepção’: “Ele é uma pessoa que eu não voto, mas a gente discorda de muitas coisas. Minha maior decepção é que, quando eu fui te defender, você inativou e me deixou de lado. Você acaba me atacando”.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias