BBB23: Gustavo comenta ciúmes de Key com Larissa e revela futuro do casal após reality

Na última segunda-feira (28), foi o dia de Gustavo Benedeti visitar Ana Maria Braga, no Mais Você. Eliminado do BBB23 no sábado (26), o cowboy da edição conversou com a apresentadora sobre suas estratégias de jogo e sua relação com Key Alves.

Ana Maria chegou a alertar o ex-BBB, chamando atenção para o ciúmes de Key com outra sister. “Ela vivia de olho na Larissa“, pontuou.

Gustavo, por sua vez, respondeu: “Eu acho que foi uma coisa que ela criou na cabeça dela e algumas coisas coincidiam. Aí começou a ‘ciumeira’. Toda vez que eu ia tomar banho, a Larissa aparecia e trocava ideia, às vezes ela chegava na hora e criava uma coisa na cabeça. Mas não tinha nada a ver.”

Em relação ao futuro do casal, ainda não há respostas concretas. “Eu fiquei triste por ter deixado ela lá, sozinha, mas faz parte do jogo. A gente já sabia que em algum momento isso ia acontecer. E agora esperar ela sair de lá para a gente trocar uma ideia, conversar, e ver o que vai fazer daqui para a frente”, revelou o fazendeiro, que ainda teceu elogios à amada.





“Ela é uma pessoa muito boa, o coração dela é bom. Ela me deu muita força quando eu precisei […] A gente viveu muitas coisas juntos, foi muito intenso”, completou.

