BBB23: ‘Fui excluída’, diz Bruna Griphao durante desentendimento com Amanda

Após retornarem do Almoço do Anjo no BBB23, neste domingo (19), as participantes Bruna Griphao e Amanda Meirelles tiveram um desentendimento na sala. A discussão ocorreu após as duas reclamarem que não têm fotos juntas.







Sarah, Marvvila e Gabriel estavam tirando fotos e, nesse momento, Bruna disse que Amanda preferia ser fotografada com Larissa e a excluía nessas ocasiões.

Amanda, por outro lado, rebateu ao afirmar que Bruna fazia o mesmo. “Ela excluiu a gente o programa inteiro! Eu sou muito sincera e tenho muita propriedade quando exponho alguma coisa. É a realidade”, acrescentou.

“Vocês criaram um grupo e eu fui excluída. Essa é a verdade. Não faz sentido o que você está falando, Amanda”, disse Bruna.

Ao ver a tensão entre as duas participantes, Gabriel disse que entendia “o argumento das duas”.

