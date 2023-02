BBB23: Fred Nicácio para Sapato: ‘De homem para homem, supera!’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 27/02/2023 - 23:26 Compartilhe

Na noite dessa segunda-feira (27) aconteceu mais uma edição do temido Jogo da Discórdia no BBB23. Com tema Verdades e Consequências, os confinados puderam dizer o que achavam de seus rivais e escolher uma prenda para eles pagarem e se sujarem.

A dinâmica do 7º Jogo da Discórdia no BBB23

Essa semana, o jogo da discórdia se baseou em Verdades e Consequências, ou seja, os brothers puderam dizer verdades para seus rivais e escolher consequências para eles.

As consequências eram Tiro de Gosma, Porrada de travesseiro e Bomba de fumaça. Um verdadeiro tiro, porrada e bomba ao vivo!

O brother ou sister que escolher alguém, terá 1 minuto para dizer uma verdade e o escolhido terá 30 segundos para responder.





Nicácio escolhe Sapato como alvo de uma travesseirada

Fred Nicácio escolheu Cara de Sapato para dar um recado ao brother, que sempre puxa o mesmo papo com ele há cinco semanas.

Depois de dizer que Sapato fez fofoca com o nome dele, o médico disse: “Eu poderia fazer uma retrospectiva de quantas vezes fui perseguido por uma interpretação sua. Não achei legal essa última conversa que você tentou falar comigo. De homem pra homem, supera! Você está preso nessa mágoa, nesse rancor. O game não vai parar porque você está triste.”

Doutor Nicácio escolheu porrada de travesseiro para o lutador.

