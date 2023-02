BBB23: Fred Nicácio dá dicas para Cezar Black não se irritar dentro do jogo com Bruna Griphao

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 27/02/2023 - 19:23 Compartilhe

Enquanto a tensão aumenta na casa do BBB23, também crescem as estratégias e alianças. Nesta segunda-feira (27), Fred Nicácio disse para Cezar Black não se expor contra Bruna Griphao, especialmente no Jogo da Discórdia que será realizado no reality show.

“Ela vai fazer virar contra você, sua consciência tem que ficar tranquila pra você, ela vai entender o que quiser entender. Ela falou na maldade, ela falou ‘vai se tratar’, mesmo ela te dizendo tudo isso ela quis falar, quis ofender porque sabe que isso machuca ele”, disse o médico.

“Ela disse ‘Quando fala pra mim também machuca muito’, ah, então por que fala pros outros? Porque sabe que machuca muito. Esse é meu parâmetro, mas se quiser fazer é contigo mesmo”, seguiu.

Mais uma vez no paredão, eleito pela casa, Cezar Black se incomodou com as atitudes de alguns participantes do programa e os classificou como “cobras” no raio-x desta segunda-feira.





