BBB23: Fred diz que a partir de agora tentará ser frio nas decisões

Da Redação 20/03/2023 - 3:16

Na madrugada dessa segunda-feira (20), Fred Desimpedidos desabafou com seus aliados do Quarto Deserto sobre estar no Paredão junto de Domitila e Gabriel no BBB23.







O YouTuber disse que independente dessa situação tensa que é o Paredão, ele continuará vivendo ao máximo sua experiência na casa mais vigiada do país.

“Eu vou ser esse aí, mano. Vou ficar curtindo as festas, vou ficar fazendo piada, vou ficar fazendo graça, querendo fazer os outros dar risada. Quando tiver alguma decisão de jogo vou fazer, vou sempre tentar ser frio e pensar no coração. Gostou? Da hora. Não gostou? Tá tudo certo”, disse.

