BBB23: Filho de Aline Wirley reage a votos na mãe para paredão: ‘Criança revoltada’

Ao ver a situação da mãe pela TV, Antônio mostrou sua indignação em um vídeo gravado pelo pai, o ator Igor Rickli .

No registro, compartilhado nas redes sociais do marido de Aline, o menino aparece desolado com as mãos na cabeça, jogando uma almofada no chão e dizendo “Jesus” após ouvir o voto e a justificativa de Gabriel Santana.

“A criança revoltada vendo o povo votar na mãe dele”, brincou Rickli, na publicação.