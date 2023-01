BBB23: Fã viraliza ao mostrar cartazes com informações falsas para Giovanna, da Casa de Vidro

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 12/01/2023 - 5:49 Compartilhe

Um streamer conhecido como Vinicin viralizou, na última quarta-feira (11), ao mostrar cartazes com informações falsas que fez para enganar Giovanna Leão, participante da Casa de Vidro do BBB23.





A paulista, que concorre a uma das duas vagas para entrar no programa, é empresária e streamer de LoL (League of Legends) na Twitch, plataforma de streams.

Aproveitando-se disso, Vinicin elaborou um cartaz com os dizeres “Gigi, os ‘lolzeiros’ te amam” e uma imagem do streamer Mucalol, que não se pronunciou sobre o assunto.

Vinicin também levou um cartaz que tinha o rosto da empresária e a frase “Parabéns pelos 1 milhão de seguidores”. Giovanna, no entanto, tem 194 mil seguidores no Instagram e 12 mil no Twitter.





Ao ser questionado, em entrevista, sobre o motivo de estar “enganando” a participante, o streamer explicou: “Eu sou da comunidade LoL, faço live jogando LoL, e a gente gosta muito da Giovanna e quer que ela mostre quem ela é de verdade. A gente tem intimidade com ela, e assim que eu mostrar o cartaz ela vai saber que a gente está brincando.”

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Leo Dias (@leodias)

No entanto, Giovanna pareceu acreditar nas informações recebidas de fora: “Pessoal do LoL, League of Legends, vota muito, p*rra!”, gritou, animada. Confira o vídeo do momento:





Cade os games?! vamos puxaaar mutirão as 16:30 heim!!! pic.twitter.com/ByuTgwRCpH — Giovanna Leão 🦁 (@giovannafleao) January 11, 2023

O tweet em que Vinicin mostra os cartazes falsos já atingiu 3,7 milhões de visualizações. Posteriormente, o internauta admitiu que não é jogador de LoL e revelou ter contado outras mentiras.

a casa de vidro hoje vai tremer.. pic.twitter.com/IsoKK8DJYm — vinicius #FicaGabriel (@notvinicin) January 11, 2023

nunca contei tanta mentira em toda minha vida. até jogador de lol eu virei tnc — vinicius #FicaGabriel (@notvinicin) January 11, 2023

