BBB23: Domitila, Fred e Gabriel estão no paredão

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 20/03/2023 - 0:33 Compartilhe

Nesse domingo (19) houve mais uma formação de paredão no BBB23 e Domitila, Fred Desimpedidos e Gabriel estão na berlinda.







Os três disputaram a prova bate e volta com Marvvila, mas a cantora se deu bem coma sorte e se livrou pela segunda vez do paredão no BBB23.

Veja as defesas dos emparedados:

Gabriel: “Sou artista e acredito no poder de transformação através do amor e sensibilidade. Então, aqui dentro eu tentei ser o mais artista que eu pude ser, dentro do que eu me entendo como Gabriel. Eu entendo que as vezes as pessoas achem que eu não me posiciono ou que eu faça o que deve ser feito, mas tem uma diferença muito grande no que as pessoas precisam ouvir, o que eu posso dizer e dizer isso de maneira amorosa.”

Fred: “Estou mais tranquilo do que no outro Paredão. Já consegui mostrar como eu sou no Big Brother. Eu joguei, me joguei, fiz elos, me apaixonei…Se as pessoas quiserem uma pessoa que dê a vida aqui…”

Domitila: “Hoje o filósofo contemporâneo que eu vou citar Mano Brown porque ‘Até no lixão nasce flor’. Nove semanas, sete paredões é difícil não acreditar que não é perseguição se desde a primeira semana eu tenho sido vetada ou vota, mas eu vim aqui para agradar o Brasil e não a Bruna.”

A eliminação acontecerá nessa terça-feira (21).





