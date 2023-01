BBB23: Conheça Key Alves, atleta e criadora de conteúdo adulto do grupo Camarote

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 13/01/2023 - 3:19 Compartilhe

Divulgada na última quinta-feira (12), a lista de participantes do BBB23 já está dando o que falar nas redes sociais. No “esquenta” para o reality que começa na próxima segunda-feira (16), muitos internautas desejam saber mais sobre os brothers dos grupos Pipoca e Camarote.





Conheça Key Alves, atleta e criadora de conteúdo adulto que estará no Big Brother Brasil 23:

Nascida em família humilde de Bauru, no interior de São Paulo, a atleta é jogadora de vôlei profissional do Osasco, mas também já jogou como sub-18 da Seleção Brasileira em 2018. Naquele ano, Key disputou o Campeonato Sul-Americano e ganhou o prêmio de melhor líbero da América do Sul.

Atualmente com sete milhões de seguidores no Instagram, a paulista de 23 anos é a jogadora de vôlei mais seguida do mundo. No entanto, a estrada para o sucesso nem sempre foi fácil: em entrevista ao “Gshow”, Key revelou que já passou fome, já pediu dinheiro na rua e resolveu criar conteúdo para sites adultos durante um “perrengue”.





Ao “UOL”, em 2022, a atleta revelou faturar seis dígitos por mês com o OnlyFans, onde vende fotos sensuais. Por sua carreira paralela, ela também contou ter sofrido preconceito por parte de internautas e colegas de time.

+ Key Alves revela quanto ganha com fotos sensuais no OnlyFans: ‘Nunca vi tanto dinheiro’

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Key Alves (@keyalves)





Em seu vídeo de apresentação para o BBB23, Key falou sobre seu objetivo: “Eu quero sair de lá campeã. Vai ser como se eu estivesse recebendo uma medalha.”

Segura esse saque! Key Alves está pronta pra entrar em quadra na casa mais vigiada do Brasil! 🏐 #BBB23 #BigDay #RedeBBB pic.twitter.com/PJiXhRjDLL — TV Globo 📺 (@tvglobo) January 12, 2023

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias