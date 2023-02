BBB23: Cezar sobre Bruna: ‘Só sabe xingar e fumar o dia todo’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 27/02/2023 - 3:09 Compartilhe

Na noite desse domingo (26) aconteceu mais uma votação para o paredão no BBB23 e Cezar, Fred Nicácio e Cara de Sapato estão na berlinda da semana. Depois de defenderem sua estadia na casa, os brothers puderam falar mais sobre o jogo e Cezar desabafou com seus aliados.

Enquanto conversava com Key Alves sobre os votos e o momento do ao vivo no BBB23, Cezar Black resolveu soltar o verbo sobre Bruna Griphao. Para o baiano, a atriz “só faz xingar e fumar o dia todo” na casa mais vigiada do país.

Vale lembrar que fora da casa, na internet, a atriz da Globo é um verdadeiro meme pela quantidade de cigarros que fuma diariamente no programa. Logo de cara as pessoas se divertiram e se identificaram com as falas de Cezar Black sobre ela.





