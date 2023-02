BBB23: Cezar e Key falam mal de Nicácio: ‘Não confio nele’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 28/02/2023 - 3:34 Compartilhe

Depois de mais uma noite de Jogo da Discórdia no BBB23, nessa segunda-feira (27) Fred Nicácio e Key Alves ficaram com a amizade estremecida.

Tudo começou quando Larissa expôs que Key Alves já falou mal de Fred Nicácio para as pessoas do grupo rival e isso deixou o médico bastante triste com a jogadora de vôlei.

O médico até foi tirar satisfação com a morena, mas a todo momento ela se esquivou dizendo que não foi bem assim e que apenas disse que achou errado ele votar em Cristian.

Após colocá-la contra a parede mais um pouco, ela confessou que achou uma espécie de traição ele votar em alguém aliado, apesar do jogo duplo da pessoa ter sido desmascarado.





Cezar e Key vão para a academia falar de Nicácio…

Foi Fred Nicácio virar as costas que a nova dupla do pedaço Cezar e Key começaram a falar dele.

Key desabafou para Cezar que Nicácio está chateado com a sinceridade dela, pois sabe que traiu o grupo.

A moça ainda disse que após esse fatídico dia, não confia em Fred Nicácio e nunca irá confiar totalmente. Cezar não disse nada em nenhum momento, apenas concordou com a cabeça.

