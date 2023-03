BBB23: Bruna diz que se for Líder vai votar em Domitila

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 20/03/2023 - 1:38 Compartilhe

Após mais uma formação de Paredão no BBB23, os brothers conversaram e falam bastante sobre o futuro do jogo. Bruna desabafou com seus aliados sobre o discurso de defesa que Domitila fez.







Domitila disse: “Hoje o filósofo contemporâneo que eu vou citar Mano Brown porque ‘Até no lixão nasce flor’. Nove semanas, sete paredões é difícil não acreditar que não é perseguição se desde a primeira semana eu tenho sido vetada ou vota, mas eu vim aqui para agradar o Brasil e não a Bruna.”

Ela citou Bruna, pois foi quem a colocou no Paredão da semana. Depois do ao vivo, a atriz disse não ter gostado do discurso.

Bruna contou que caso conquista a liderança de novo No BBB23, vai votar em Domitila: “E se eu for líder de novo e ela (Domitila) voltar de novo, vai ser ela minha opção de voto de novo. Ela facilita pra mim, porque ela não para de ser babaca, mano, comigo.”

