BBB23: Bruna acusa Fred Nicácio de ter induzido sua expulsão do programa

Na noite dessa segunda-feira (27) aconteceu mais uma edição do Jogo da Discórdia no BBB23 e Bruna Griphao aproveitou que poderia dizer umas verdades para Fred Nicácio e soltou o verbo.

A atriz chamou o médico para dizer que na briga dela com seu aliado, Ricardo Alface, onde ela sem querer bateu no rosto de Amanda, o médico tentou induzir uma expulsão dela no programa.

Nicácio disse que, como médico, se preocupou com Amanda após a pancada que a sister recebeu em seu rosto. Ele terminou respondendo que ela não é ninguém para julgar as intenções dele.





