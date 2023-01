BBB23: Após voltar do Catar para ficar com o filho, Fred é criticado por participar do reality

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 13/01/2023 - 0:46 Compartilhe

O influenciador Fred tem sido criticado nas redes sociais após ser anunciado como participante do grupo Camarote do BBB23. O motivo? O filho Cris, de 1 ano, fruto de seu relacionamento com a empresária Bianca Andrade.





Isso porque, após passar menos de duas semanas a trabalho no Catar, durante a Copa do Mundo de 2022, Fred retornou às pressas para o Brasil, alegando sentir saudades do pequeno. Relembre:

O Fred chorou ao explicar o motivo que o fez voltar para o Brasil mais cedo e assistir a copa daqui. “Um motivo especial, eu tive a ideia de voltar e assistir um jogo do Brasil com meu neném e viver esse momentinho com ele.” pic.twitter.com/SZKmFPWG9I

— Vai Desmaiar #BBB23 (@vaidesmaiar) December 5, 2022

Esse fato despertou a curiosidade de muitos internautas, que questionaram se o youtuber seria capaz de passar até três meses longe do filho. Alguns, inclusive, duvidaram que a viagem de volta teria sido motivada por Cris, e fizeram comparações com a presença de Bianca Andrade na Farofa da Gkay. Confira:

NEM FODENDO que ele vai entrar nesse BBB 23 pra ficar 100 dias sem ver o próprio filho pic.twitter.com/zs5pCPcXJp — BBBelissima (@BBBelissima) January 12, 2023





A Boca Rosa foi cancelada por ter ficado três dias na farofa, mas o bonitão vai ficar 100 dias longe e a galera tá só o silêncio — junior (@junior25610915) January 12, 2023

Ainda rindo das respostas e dos quotes desse tweet aqui. As pessoas realmente jurando e acreditando que o Fred voltou do Catar para ficar com o Cris porque era a primeira copa dele. KKKKKKKKK. https://t.co/Ac78mkxov8 — joão (@_opsjoao) January 11, 2023

e vocês atacando a Bianca que tava na farofa achando que o Fred voltou do Catar pq tava com saudade filho, mas na real foi pra assinar com o BBB — Larissa (@larinsana) January 12, 2023

o fred voltou do catar pra resolver coisa do bbb e todo mundo ficou chamando de paizão pq ele usou o filho de desculpa #BBB23 pic.twitter.com/sVwkNSC1te — á (@adilazita) January 12, 2023

