BBB23: Após internautas detonarem famosos do ‘Camarote’, montamos uma lista perfeita

Letícia Senai Letícia Sena - https://istoe.com.br/autor/leticia-sena/ 13/01/2023 - 15:29 Compartilhe

Na quinta-feira (12), ao longo de toda programação da TV Globo, foi divulgada a tão aguardada lista de participantes do BBB23! No grupo Camarote, nomes como Aline Wirley, Bruna Griphao, Fred, Domitila Barros, Antônio Cara de Sapato, Fred Nicácio, Key Alves, Marvvila, Gabriel Santana, MC Guimê e Fred Nicácio formam o elenco de famosos que integram a 23ª edição do reality show, que estreia no dia 16 de janeiro.





A lista do grupo Camarote não foi tão bem aceita nas redes sociais. Alguns internautas detonaram a escolha de Boninho, diretor do programa, por não colocar figuras mais conhecidas do grande público. Com isso, a IstoÉ Gente resolveu fazer uma lista com 11 nomes de famosos que dariam o que falar e causariam bastante na casa mais vigiada do Brasil. Confira abaixo!

1 – Silvero Pereira (ator) 2 – Inês Brasil (cantora)

3 – Cássia Kis (atriz)

4 – Fábio de Melo (padre)

5 – Simaria (cantora)

6 – Filipe Ret (rapper)

7 – Déa Lúcia (Mãe do ator Paulo Gustavo)

8 – Glória Groove (cantora)





9 – Ícaro Silva (ator)

10 – Virginia Fonseca (influenciadora digital)

11 – Neymar (jogador de futebol)

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias