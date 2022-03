BBB22: Viny elogia Eliezer: ‘Sua bunda é feia, mas a parte da frente é legal’

Viny fez uma série de elogios inusitados para Eliezer na madrugada desta terça-feira (1) na casa do Big Brother Brasil. Enquanto se preparava para dormir, o brother fez comentários enalteceu o pênis do publicitário.

Enquanto os demais brothers conversaram sobre os atributos físicos de Eliezer, o bacharel em direito disparou: “Não sei se serve de consolo, mas sua bunda pode ser feia, mas a parte da frente é legal”.

Surpreso, o publicitário reagiu: “Oxe, como você viu o tamanho?”

“Tu não lembra que deu pra ver no dia da festa e no dia do banho?”, respondeu o cearense, arrancando risadas dos brothers.

Saiba mais