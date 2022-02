BBB22: Tiago Abravanel tem R$ 100 mil em poltronas em apartamento cobertura

Participante do BBB22, da Globo, e neto de Silvio Santos, Tiago Abravanel mora em uma cobertura luxuosa com o marido, Fernando Poli, em São Paulo. Só em poltronas na sala de seu apartamento, ele tem cerca de R$ 100 mil em poltronas.

Segundo informações do portal Uol, Tiago tem uma poltrona Up, desenhada em 1969 pelo designer italiano Gaetano Pesce, que traz em sua obra uma crítica ao machismo, que custam em torno de R$ 32 mil. O assento de maior valor na sala do famoso é a Acaú, concebida pelo designer Sergio Matos, inspirada no coral Chifre de Alce, que pode ser adquirida pela bagatela de R$ 70 mil.

Saiba mais