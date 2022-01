BBB22: Tiago Abravanel se desculpa com Rodrigo por indicação ao paredão

Após ter indicado Rodrigo para o paredão do “Big Brother Brasil 22”, Tiago Abravanel foi se desculpar com o brother. “Eu quero te pedir desculpas porque talvez a maneira como eu falei soou errado em você e talvez eu tenha falado de uma maneira que fizesse com que você entendesse errado”, disse o cantor.

Rodrigo também se desculpou com Tiago Abravanel porque, segundo ele, estava irritado na hora e acabou sendo grosso com o líder.

“Eu fui grosseiro com você. Eu não tinha entendido. Eu estava muito pilhado. Por isso que reagi daquele jeito. Não muda em nada a nossa conversa. Quando você falou em ‘melhorar’, me veio à cabeça: ‘melhorar em que?’ e não melhorar a nossa relação. Me desculpa, eu estava nervoso”, afirmou

“É o que a gente conversou ontem: é óbvio que no jogo a gente pensa de maneira diferente e que se você voltasse, que a gente poderia melhorar a nossa relação”, completou Abravanel.

