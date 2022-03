BBB22: Tiago Abravanel poderá ser vetado de programas na Globo após desistir do reality

Boninho não gostou nada da desistência de Tiago Abravanel do Big Brother Brasil 22. O ator apertou o botão no último domingo (27), e não deve aparecer nos próximos programas da Globo como represália pela desistência, coisa que ano passado não aconteceu com Lucas Penteado, que também deixou o reality por vontade própria.

+ “Star Trek: Picard” mostra lado romântico em 2ª temporada

+ Anitta empurra fã que tentava tirar selfie com ela em show; veja vídeo

Segundo a coluna de Carla Bittencourt, do Notícias da TV, Boninho ficou bastante decepcionado não só com a desistência de Tiago, mas com o fracasso do ator na edição do BBB. Ele, que era para ser um dos favoritos, acabou se tornando um dos mais detestados pelo público, por não se posicionar e não querer criar intriga com os outros participantes.

Saiba mais