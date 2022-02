BBB22: Tiago Abravanel fala sobre relação com Silvio Santos: ‘Conexão nunca existiu’

Em uma conversa reveladora com Rodrigo, na madrugada desta terça-feira (1º), Tiago Abravanel comentou sobre a sua (falta de) relação com seu avô Silvio Santos, e disse que seu núcleo familiar, mãe e irmãs, têm pouco contato com o dono do SBT.

Tiago revelou que, quando criança, era comum que os pais de seus amigos aguardassem a chegada de Silvio Santos em suas festas de aniversário, mas que o apresentador só esteve presente na celebração de 1 ano do ator.

“Eu era muito observador. Nos aniversários na minha casa, eu via os pais dos meus amiguinhos esperando rpa ver se meu avô [Silvio Santos] ia chegar. Eu sei que não era maldade, mas não julgo. Ele só foi pra uma festa de aniversário minha, a de um ano de idade”, disse Tiago.

Mostrando estar bem resolvido hoje em dia com a pouca relação que mantém com Silvio e com suas tias, Tiago disse que não julga o dono do SBT.

“Eu não julgo ele por isso, muito pelo contrário. Podem ser as circunstâncias da vida, quantidade de trabalho, mas, principalmente a falta de conexão. Conexão nunca existiu”, disse.

Tiago também comentou que já chegou a conversar com Silvio e dizer para ele que mesmo o chamando de avô, sempre acaba relacionando a palavra primeiro ao seu avô paterno, e não ao dono do SBT, que é pai de sua mãe, Cíntia Abravanel, primogênita do apresentador.

O ator também revelou que apenas no último Natal se deu conta de que tudo bem, para ele, não ter tido uma relação próxima com a família de Silvio ao longo de toda a sua vida, mas que fica triste por saber que sua mãe sofre com isso.

