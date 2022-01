BBB22: Tadeu Schmidt surpreende por narração de prova do Líder e internet reage; confira

O apresentador do Big Brother Brasil 22 Tadeu Schmidt mais uma vez gerou boa repercussão na internet por sua performance no programa. O jornalista tem melhorado seu desempenho a cada episódio e se tornou o queridinho do público por equilibrar incisão ao lidar com as demandas dos jogadores e também bom humor, além de uma certa dose de “fofura”.

No programa da última quinta-feira (27), Tadeu surpreendeu o público ao narrar de forma excepcional a Prova do Líder, que terminou com Tiago Abravanel na posição de liderança da semana. Muitos creditaram sua boa performance à experiência de décadas no mundo dos esportes. Confira as reações da internet:

a narração do tadeu deu mega tensão na prova 🗣 — rapha (@raphaelviicente) January 28, 2022

Eu tô amando que o Tadeu ta narrando a prova igual uma partida de futebol kkk #BBB22 — Vai Desmaiar #BBB22 (@vaidesmaiar) January 28, 2022

Tadeu apresentando o BBB:



-soube chamar atenção dos participantes pra uma coisa séria (transfobia) de forma leve e didática;



-discurso de eliminação preciso;



-soube plantar "semente do mal" para que o povo comece a jogar;



-narra a prova do líder de forma singular



É ELE! — Desconhecidah |Beba Agua| 💦💧 (@aanonnyma) January 28, 2022

O TADEU NARRANDO UMA MONTAGEM DE SANDUÍCHE COMO SE FOSSE UM NOVO ESPORTE OLÍMPICO KKKKKKKK — camilaAaAA (@camilaplimaa) January 28, 2022

Tadeu mandou bem demais na narração da prova. Faltava essa emoção no BBB. #BBB22 — aline ramos 🌿 (@_alineramos) January 28, 2022

e essa narração do Tadeu? Bom pra quem não enxerga. Parece final de copa! Vai Brasil! #BBB2022 — Gustavo (@torniero) January 28, 2022

A emoção que o Tadeu passa é bizarra — Anna Beatriz (@annalimabz) January 28, 2022

O TADEU NARRANDO TA BOM DEMAIS #BBB22 — BBBabi (@babi) January 28, 2022

a narração do tadeu na prova simplesmente perfeita — Kerline Cardoso (@kerlinecardoso) January 28, 2022

cara o tadeu narrando a prova A COISA MAIS LEGAL DO MUNDO — heroina do lixo (@heroinadolixo) January 28, 2022

Tadeu narrando igual futebol to amando a energia lá em cima — Igor Mag 🌍 (@oigormag) January 28, 2022

