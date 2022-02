BBB22: Tadeu Schmidt dá detalhes da casa de vidro

A casa de vidro voltou para o Big Brother Brasil e, desta vez, ela já estará dentro do BBB. Segundo Tadeu Schmidt, apresentador do programa, os dois novos participantes entrarão na casa de vidro sexta-feira (11), e o público é quem decidirá se os novatos entrarão ou não no reality. “Ou entram os dois, ou não entra nenhum”, disse Schmidt.

+ BBB22: ‘Não confia em nada do que eu falo’, desabafa Pedro Scooby sobre Arthur

+ Amiga defende namorada de filho de Faustão após modelo ser chamada de ‘interesseira’

Se o público escolher que a dupla entre, eles terão um benefício: estarão imunes ao paredão, mas também deverão dar um voto, em consenso, em outro participante da casa. Os participantes ainda não sabem da novidade, e o nome do homem e da mulher que poderão fazer parte do grupo Pipoca dessa edição ainda não foi revelado.

Saiba mais