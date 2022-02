BBB22: Tadeu Schmidt agradece por ajuda com libras em discurso do eliminado

Com apenas duas eliminações do “BBB” em seu currículo, Tadeu Schmidt chamou atenção nas duas semanas em que precisou anunciar os eliminados do “BBB22“.

Na última terça-feira (1º), antes de anunciar que Rodrigo deixaria o programa, o apresentador incluiu uma frase em libras em sua fala, em referência à sister Jessilane, que entende a linguagem de sinais, e a avisou que ela poderia ficar calma, que ficaria no programa.

Nesta quarta (2), o apresentador foi ao seu Instagram para agradecer a ajuda que recebeu para incluir o trecho em seu discurso.

“Aqui vai um agradecimento a @brunaviannaarruda e ao @fifacachopao, que me ajudaram a fazer a penúltima frase do discurso de ontem em Libras. Um pedido em cima da hora, atendido com a maior boa vontade! Obrigado, queridos!!! A Língua Brasileira de Sinais é sensacional”, disse o apresentador.

Confira abaixo o trecho em que Tadeu incluiu a frase em libras.

arrepiada com o discurso do Tadeu! 👏 pic.twitter.com/spHfClrycq — Diana Ou Daiana Tanto Faz (@spemily2) February 2, 2022

